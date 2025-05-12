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Бобровский о 2:0 с «Торонто»: «Самые важные игры еще впереди. «Флорида» рада, что теперь это серия до двух побед»

Бобровский о 2:0 с «Торонто»: «Самые важные игры еще впереди. «Флорида» рада, что теперь это серия до двух побед»

«Пантерс» сравняли счет в серии с «Торонто» (2-2), одержав домашнюю победу со счетом 2:0 в четвертой встрече второго раунда Кубка Стэнли.

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