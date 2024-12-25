Астраханский и волгоградский предприниматели нахимичили с осетровой икрой

В Астраханской области пресекли ввод в оборот небезопасной икры осетра. Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия на основе данных системы «Меркурий» выявили, что на площадку предпринимателя в Приволжский район поступило сырье икры в количестве 161,5 кг из Волгоградской области.
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