Астраханский и волгоградский предприниматели нахимичили с осетровой икрой

В Астраханской области пресекли ввод в оборот небезопасной икры осетра. Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия на основе данных системы «Меркурий» выявили, что на площадку предпринимателя в Приволжский район поступило сырье икры в количестве 161,5 кг из Волгоградской области.