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Польский публицист в своей книге: Варшава тайно передала Украине около 10 истребителей МиГ-29 ещё до официального сообщения властей

Польский публицист в своей книге: Варшава тайно передала Украине около 10 истребителей МиГ-29 ещё до официального сообщения властей

Если внимательно изучить историю военных поставок из стран Североатлантического альянса на Украину, то можно узнать много интересного.

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