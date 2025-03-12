РТРС: прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) постановила задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, ее премьер-министра Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламент) Ненада Стевандича за «нападение на конституционный порядок».
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