ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,3 тыс. военных

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 295 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
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