Украинцы в шоке: США готовы одобрить передачу Украине из ФРГ целых 10 устаревших ракет для Patriot (ФОТО)

Опубликован документ Госдепартамента США, согласно которому Берлин может передать Киеву 10 устаревших зенитных ракет из собственных запасов.
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