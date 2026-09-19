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Газета.ру

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В последние годы жизни актриса Шерлинг пыталась побороть рак груди

В последние годы жизни актриса Шерлинг пыталась побороть рак груди

Подруга рассказала о последних годах жизни 46-летней актрисы Анны Шерлинг. Женщину цитирует aif.ru.Сыгравшая в сериале «След» артистка в последнее время пыталась побороть тяжелое онкологическое заболевание.

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