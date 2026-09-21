БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 21 сентября, главное: «Уже зимой русские войдут в Запорожье» — командир 1-го ОШП ВСУ Филатов

Сводки СВО, 21 сентября, главное: «Уже зимой русские войдут в Запорожье» — командир 1-го ОШП ВСУ Филатов

1670-й день спецоперации. У Украины больше нет сталелитейной промышленности, баллистические ракеты прилетели чётко в доменные печи Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России по-прежнему владеет инициативой на поле боя.

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