Сводки СВО, 21 сентября, главное: «Уже зимой русские войдут в Запорожье» — командир 1-го ОШП ВСУ Филатов

1670-й день спецоперации. У Украины больше нет сталелитейной промышленности, баллистические ракеты прилетели чётко в доменные печи Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России по-прежнему владеет инициативой на поле боя.