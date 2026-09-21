1670-й день спецоперации. У Украины больше нет сталелитейной промышленности, баллистические ракеты прилетели чётко в доменные печи Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России по-прежнему владеет инициативой на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зарабатывайте сам...
- Зарабатывайте сам...
- Зарабатывайте сам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым