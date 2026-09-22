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Заводи мотор! Известные красотки 60-х годов со скутером Vespa

Заводи мотор! Известные красотки 60-х годов со скутером Vespa

Что может быть лучше сочетания горячих красоток и быстрых моторов? Известные модели и актрисы 60-х годов были не прочь прокатиться с ветерком на скутере Vespa, выпущенного итальянской фирмой Piaggio.

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