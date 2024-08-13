Экономист Абрамов сообщил о замедлении роста годовой инфляции в России

В июле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 6,7% к июлю 2023-го. Об этом "Газете.Ru" рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.