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Экономист Абрамов сообщил о замедлении роста годовой инфляции в России

Экономист Абрамов сообщил о замедлении роста годовой инфляции в России

В июле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 6,7% к июлю 2023-го. Об этом "Газете.Ru" рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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