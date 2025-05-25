Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Или их русские вместе с чертежами "выкрали"?!?!?!«Знаете, кто это ...
  • Сергей
    Во, бл......., ДЕБИЛИЩЕ!!!! Еблан не в курсе, что чертежи делают КОНСТРУКТОРЫ оружия?!?!?«Знаете, кто это ...
  • Tatiana Kori
    позорище евреев, а что живёт там - сами допустилиПоследний крест: ...

Ночь пришла, а с ней и дроны После полуночи не только наши подразделения отправили новую партию беспилотников по военным объектам на украинской территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх