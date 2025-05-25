Ночь пришла, а с ней и дроны После полуночи не только наши подразделения отправили новую партию беспилотников по военным объектам на украинской территории.
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Ночь пришла, а с ней и дроны После полуночи не только наши подразделения отправили новую партию беспилотников по военным объектам на украинской территории.
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