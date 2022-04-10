В ДНР после обстрелов ВСУ за сутки ранены более 30 мирных жителей

За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 10 апреля.