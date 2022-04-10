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В ДНР после обстрелов ВСУ за сутки ранены более 30 мирных жителей

В ДНР после обстрелов ВСУ за сутки ранены более 30 мирных жителей

За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 10 апреля.

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