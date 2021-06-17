Банки.ру

95 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Страна, в которой по нескольку раз в году в продаже то базы клиентов Сбера, то базы ГИБДД, в пятёрке. Посмешили.Россия вошла в пя...
  • александр
    Растаскивают деньги пенсионеров СУКИ!ЦБ и НПФ договори...
  • Виктор Шиховцев
    С дуба рухнули? Это же Вам не Газпром!Песков: решений к...

СМИ: Мосбиржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными бумагами

Московская биржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными ценными бумагами — появится возможность проводить сделки с ними в иностранной валюте, плюс существенно расширится список ценных бумаг, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх