СМИ: Мосбиржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными бумагами

Московская биржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными ценными бумагами — появится возможность проводить сделки с ними в иностранной валюте, плюс существенно расширится список ценных бумаг, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.
Московская биржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными ценными бумагами — появится возможность проводить сделки с ними в иностранной валюте, плюс существенно расширится список ценных бумаг, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.
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