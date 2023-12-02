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Даниэль Риккардо: «Я словно переродился, открылось второе дыхание. Год назад считал, что шансы на возвращение – 50 на 50»

Даниэль Риккардо допускал, что никогда не вернется в «Формулу-1» после расставания с «Маклареном», пока не заменил Ника де Вриса в «Альфа Таури».

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