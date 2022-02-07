В Самаре в феврале 2022 года двое неизвестных избили полураздетого мужчину в ТЦ «Аврора»

Среди пользователей нашлись те, кто мог знать предшествующие события В Самаре в сети были размещены кадры, на которых видно, как двое неизвестных, спрятав лица за масками избивают мужчину, который был раздет до пояса, сообщает ГТРК "Самара".
Среди пользователей нашлись те, кто мог знать предшествующие события В Самаре в сети были размещены кадры, на которых видно, как двое неизвестных, спрятав лица за масками избивают мужчину, который был раздет до пояса, сообщает ГТРК "Самара".
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