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В Самаре в феврале 2022 года двое неизвестных избили полураздетого мужчину в ТЦ «Аврора»

Среди пользователей нашлись те, кто мог знать предшествующие события В Самаре в сети были размещены кадры, на которых видно, как двое неизвестных, спрятав лица за масками избивают мужчину, который был раздет до пояса, сообщает ГТРК "Самара".

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