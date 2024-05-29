Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью

Andrey Titov

Я так понимаю все это знаешь и затмил-бы министра? Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью