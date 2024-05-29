☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Мироненко
    Для этого надо с дивана встатьДипломатия бессил...
  • Sergey Ivanov
    Все по- русски! Одной рукой завозим, другой высылаем. И оба при деле! Сначала сами создаем себе проблему, а потом гер...Процесс пошёл. Ро...
  • Andrey Titov
    Я так понимаю все это знаешь и затмил-бы министра? Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения ц...Дипломатия бессил...

Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Andrey Titov
Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью
Ответить
5 час.
Andrey Titov
Я так понимаю все это знаешь и затмил-бы министра? Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью
Ответить
5 час.
Валентина Мироненко
Для этого надо с дивана встать
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх