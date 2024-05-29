Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой.
Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
Комментарии
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Andrey Titov
Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью
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5 час.
Andrey Titov
Я так понимаю все это знаешь и затмил-бы министра? Лавров как обычно несёт околесицу, не умея добиваться исполнения целей страны по ее самозащите и защите интересов, поскольку не обладает для этого ни решительностью, ни умениями работы в таких условиях и с таким контингентом, ни в общем-то достаточной грамотностью
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5 час.
Валентина Мироненко
Для этого надо с дивана встать
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3 час.
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