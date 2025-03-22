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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Соревнования по борьбе дзюдо — это дань бесконечного признания героизма и

Соревнования по борьбе дзюдо — это дань бесконечного признания героизма и мужества тех, кто заплатил самую высокую цену за защиту государственных интересов Отечества.

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