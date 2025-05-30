Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой "Аурус"

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку Президент РФ Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой Aurus, чтобы она после встречи в Кремле успела на премьеру обновленного "Конька-горбунка" в Большой театр.