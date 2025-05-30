Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Пару месяцев назад уже были новые бумажки по 100 рублей. Зачем опять менять?ЦБ планирует обно...
  • Александр Корякин
    Столетиями не было дефицита, и вот опять."Дефицит семян и ...
  • Вик Норд
    Мне таки кажется,что эти персонажи обречены на уничтожение,вся их жизнь,деятельность офлажкована,и живы они,каждый,и ...Небензя заявил о ...

Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой "Аурус"

Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой "Аурус"

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку Президент РФ Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой Aurus, чтобы она после встречи в Кремле успела на премьеру обновленного "Конька-горбунка" в Большой театр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх