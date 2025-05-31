Пенсионная система: как реформировать выплаты в Соцфонд для поддержки семей с детьми

Вопросы справедливости и демографического кризиса выходят на первый план.Учредитель "Царьграда" Константина Малофеева поднял острый вопрос о справедливости современной пенсионной системе в России для будущих поколений налогоплательщиков и необходимости уже сейчас предпринять определённые шаги.