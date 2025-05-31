Вопросы справедливости и демографического кризиса выходят на первый план.Учредитель "Царьграда" Константина Малофеева поднял острый вопрос о справедливости современной пенсионной системе в России для будущих поколений налогоплательщиков и необходимости уже сейчас предпринять определённые шаги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Срочно. Сумское направление": Русская армия начала массированное наступление. В Киеве переворот. Зеленский побежал
- Наступает время "Орешника". Нужно попасть всего в четыре цели. Замешкаемся - будет поздно
- "Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться
Свежие комментарии