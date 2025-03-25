Председатель Следственного комитета дал поручение возбудить уголовное дело по факту ДТП в Свердловской области

В средствах массовой информации сообщается, что на трассе Курманка — село Мезенское водитель общественного автобуса во время движения не справился с управлением транспортным средством, в результате чего произошло ДТП.
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