Кургинян пророчит России новые Беслан и Норд-Ост

VG

Vasily Golov

В 1991—1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. 5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) с одной стороны и Азербайджаном — с другой.С 1992 по 2020 годы бо́льшая часть Нагорного Карабаха контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, поддерживающей тесные связи с Республикой Армения и использующей в качестве основной её национальную валюту — армянский драм. Армянские власти постоянно подвергались давлению со стороны внутренних сил, призывавших к аннексии или к официальному признанию независимости Нагорного Карабаха. Армения, однако, не шла на это, опасаясь осуждающей реакции международного сообщества.С 1 по 3 августа 2022 года происходили вооружённые столкновения между вооружёнными силами Азербайджана с одной стороны и армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.Где тут Армения?