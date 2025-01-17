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Армения, давай, до свидания. Еревану указали, где выход из ЕАЭС

Армения, давай, до свидания. Еревану указали, где выход из ЕАЭС

Майоръ Гусаров Не устаю поражаться терпению армянского народа. Может быть, он не понимает, куда тянет его нынешнее правительство? Да нет, армяне никогда не отличались непонятливостью.

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Комментарии
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Eduard
Не понимает их проблемы!
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1 д.
Eduard
Люди сейчас вообще апатичны,им все равно.А потрм будут жить как на Украине пряча мужское население!
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1 д.

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