Армения, давай, до свидания. Еревану указали, где выход из ЕАЭС

Майоръ Гусаров Не устаю поражаться терпению армянского народа. Может быть, он не понимает, куда тянет его нынешнее правительство? Да нет, армяне никогда не отличались непонятливостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями
- «Не квартиру им в Мытищах, а депортацию!» - получившие бесплатное жилье в Подмосковье патриоты Таджикистана затаились и удалили аккаунты в соцсетях
- «Он сейчас не спортсмен»: Роднина и Губерниев высмеяли Костомарова в очень нелепой форме
Свежие комментарии