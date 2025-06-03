WhatsApp* больше не алё: мессенджер перестанет работать на миллионах устройств по всему миру

Речь идёт о тех, что функционируют на устаревших ОС.Начиная с 1 июня 2025 года, популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России), перестанет поддерживать работу на миллионах старых мобильных телефонов различных брендов, включая продукцию Apple и устройства на платформе Android.