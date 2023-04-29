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Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки

Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки

Полиция Парижа объявила, что решением Лорана Нуньеса, государственного секретаря при министре внутренних дел Франции, проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка страны между «Тулузой» и «Нантом» запрещено.

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