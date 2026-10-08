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Царьград

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Под грифом "секретно": Что скрывают чиновники - Делягин привёл цифры и факты

Под грифом "секретно": Что скрывают чиновники - Делягин привёл цифры и факты

Пока чиновники рапортуют о "стабильности", статистика по бедности в России внезапно ушла в тень. В свежих отчётах Росстата за 2026 год в графе "количество граждан за чертой бедности" вместо привычных миллионов русских теперь зияют пустые прочерки.

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