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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Чмиль: «Спрашиваю советы у Гуменника, но довольно редко. Петя закрытый человек, и мы из‑за разницы в возрасте немного стесняемся его»

Российский фигурист Александр Чмиль оценил свое выступление на Мемориале Дениса Тена в Алматы. Чмиль стал вторым в турнире юниоров.

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