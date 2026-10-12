Подержанные машины: почему рост продаж сбавил ход?

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, но динамика заметно замедляется. По данным «Российской газеты», спрос на машины с пробегом за последний месяц вырос на 2%, но если сравнивать с сентябрем прошлого года, то рост составил всего 1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым