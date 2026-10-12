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Подержанные машины: почему рост продаж сбавил ход?

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, но динамика заметно замедляется. По данным «Российской газеты», спрос на машины с пробегом за последний месяц вырос на 2%, но если сравнивать с сентябрем прошлого года, то рост составил всего 1%.

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