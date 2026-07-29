Семья Скороходовых из Киквидзенского района готовится к финалу Всероссийской игры «Семейная зарница» 🙂В сентябре 2026 года в Волгоградской области пройдет финал Всероссийской игры «Семейная зарница».
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Семья Скороходовых из Киквидзенского района готовится к финалу Всероссийской игры «Семейная зарница» 🙂В сентябре 2026 года в Волгоградской области пройдет финал Всероссийской игры «Семейная зарница».
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