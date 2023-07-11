Доброе утро, Крым 🌊 Всем хорошего успешного дня и отличного настроения 💫 Немного о погоде на сегодня👇 В Симферополе +25 и облачно с прояснениями В Севастополе +25 и малооблачно В Евпатории +26 и облачно с прояснениями В Джанкое +28 и облачно с прояснениями В Ялте +26 и облачно с прояснениями В Алуште +27 и облачно с прояснениями В Керчи +25 и облачно с прояснениями В Армянске +26 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +25 и облачно с прояснениями В Феодосии +26 и облачно с прояснениями В Судаке +26 и облачно с прояснениями А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @4tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.