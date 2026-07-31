Ясновидящий и эзотерик: "От людей утаивают истинное положение вещей о планете Земля" В современном обществе человек подвергается влиянию многочисленных программ и догм, которые формируют его видение мира с раннего возраста.
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