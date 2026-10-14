ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов При сборе грибов необходимо отказываться от экземпляров, съедобность которых вызывает сомнения, так как многие безопасные виды имеют ядовитых двойников.
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