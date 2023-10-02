Как перевести деньги с одной карты на другую

Перевод денег с одной карты на другую – одна из самых популярных банковских операций. С ее помощью можно отправить деньги родственнику или другу очень быстро, в том числе с помощью интернет-банка или мобильного приложения.
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