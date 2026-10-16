До конца учебного года в почетном карауле у Вечного Огня будут задействованы 24 школьных и 11 студенческих отрядов, при этом первыми на дежурство заступили учащиеся двух колледжей, лицея № 48 и школы № 30.
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