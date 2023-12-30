Музыканты, которых мы потеряли в 2023 году - 4 заключительная

Продолжение, часть 4 , начало ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ , часть 3 ЗДЕСЬ Mr Udo (5 февраля 1931 – 15 октября) Мощный концертный промоутер, получивший широкое признание за то, что привез в Японию западных артистов, включая Эрика Клэптона, Боба Дилана, Kiss, Дэвида Боуи и многих других.