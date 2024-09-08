Ученые из Оксфорда раскрыли: орехи и жирная рыба снижают холестерин на 10%

Уровень холестерина можно снизить на 10 процентов за 24 дня благодаря нескольким продуктам.Благодаря питанию можно снизить уровень холестерина.
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