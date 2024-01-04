Лучшие снимки роботов 2023 года

Робот-гуманоид по имени Эми — произведение искусства голландского художника Дриса Верховена. Эми работает в аптеке / © NurPhoto SRL / Alamy Stock Photo Робот-пес компании Boston Dynamics на показе бренда Coperni на Неделе моды в Париже / © Francois Durand / Getty Images Собака-робот по кличке Гато присоединилась к бастующим актерам и сценаристам во время демонстрации возле студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе.