В России из-за санкций США прекратили работу три сервиса

В России прекратили работу конструктор сайтов Wix, доска Miro и Coda Онлайн-конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda прекратили работу в России с 12 сентября.
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