Офицер ВСУ призвал Киев производить больше дронов из-за нехватки снарядов

Украинской армии нужно в три раза больше FPV-беспилотников, чем сейчас обещают в Киеве, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.
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