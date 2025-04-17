Всероссийский полумарафон пройдёт в Северодвинске

24 мая Архангельская область присоединится к IX Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ».В этом году масштабное спортивное событие пройдет в городе Северодвинске и будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.