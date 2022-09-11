11 сентября кировчанам советуют не есть мяса, не веселиться, не обижаться, не конфликтовать

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в воскресенье. день Усекновения главы Иоанна Предтечи11 сентября в Кирове сохранится довольно прохладная погода: днём воздух прогреется до отметки +11 градусов, к ночи похолодает до +3.