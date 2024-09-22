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В России предложили увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоём

В России предложили увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоём

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил увеличить денежный штраф за езду на одном электросамокате вдвоём, за езду по скоростным шоссе и магистралям, за остановку и парковку средства индивидуальной мобильности (СИМ) в аварийном или опасном месте.

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