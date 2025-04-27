НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Болгары  ВСЕГДА  и  ВЕЗДЕ , называли и называют  РУССКИХ , БРАТУШКАМИ. Но вот  РОССИЯ  ДАЛА ИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ , ВОЕВАВ...Никита Васильев: ...
  • Александр
    болгары всегда предавали со словами братушкиНикита Васильев: ...
  • Walery
    Переговоры... или торговля = сделка?В Турции предрекл...

В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма

В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх