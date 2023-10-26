Антонов заявил, что Белый дом глух к доводам разума простых американцев

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 26 октября, заявил, что демократическая администрация США, выделяя очередной многомиллионный пакет военной помощи обанкротившемуся киевскому режиму, демонстрирует свою глухоту к доводам разума, которые все чаще звучат из уст простых американцев, – сообщают СМИ.