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Антонов заявил, что Белый дом глух к доводам разума простых американцев

Антонов заявил, что Белый дом глух к доводам разума простых американцев

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 26 октября, заявил, что демократическая администрация США, выделяя очередной многомиллионный пакет военной помощи обанкротившемуся киевскому режиму, демонстрирует свою глухоту к доводам разума, которые все чаще звучат из уст простых американцев, – сообщают СМИ.

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