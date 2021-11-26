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«Не был красавцем», – Караченцов пользовался бешеной популярностью

«Не был красавцем», – Караченцов пользовался бешеной популярностью

Директор Ленкома с расширенными полномочиями вспомнил покойного Николая Караченцова. Марк Варшавер рассказал, как к Народному артисту относился народ, как все его искренне любили.

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