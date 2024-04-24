Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Цены повышают, потому что у народа много, очень много денег! Конечно, не у всех одинаково много, и деньги распределен...Госкомпания «Авто...
  • Валентин Поляков
    А как иначе можно квалифицировать коррупцию на таком уровне госвласти, если не как госизмену?!Вброс о госизмене...
  • Эльдар Алиев
    Ценыыыы🤬🤬🤬🤬🤷‍♂️конечно надо три шкуры с народа содрать!!! Скоро все поедут на юг!Вот прибыль будет, кто то нищае...Стоимость проезда...

Национализация активов: Экономист подсказал, как ответить Европе на кражу

Национализация активов: Экономист подсказал, как ответить Европе на кражу

Национализация европейских активов могла бы стать ответом на кражу ЕС активов русских.Доктор экономических наук профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова заявила, что Россия может национализировать европейские активы в ответ на кражу русских активов странами ЕС и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Да все давно понимают, как отбить активы которые украл Запад у России. Осталось за малом просто принять решение и не только все изъять, но еще и заработать на этом.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх