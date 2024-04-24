Национализация активов: Экономист подсказал, как ответить Европе на кражу

Национализация европейских активов могла бы стать ответом на кражу ЕС активов русских.Доктор экономических наук профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова заявила, что Россия может национализировать европейские активы в ответ на кражу русских активов странами ЕС и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии