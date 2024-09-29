Объявлены победители фотоконкурса Британского экологического общества 2024 года

Снимок абсолютного победителя: прибрежная агама (Pogona barbata) греется на солнце в Канберре (Австралия) / © Damien Esquerre Победитель в категории «Особи и популяции (животные)»: американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus) на заброшенной польской форелевой ферме / © Filip Jarzyński Победитель в категории «Особи и популяции (растения и грибы)»: грибы (flammulina sp.