На Балтийском флоте проходит чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью

В ходе проведения соревнований участники в течении нескольких дней состязаются в стрельбе из пистолета Макарова, плавание на 100, 200 и 300 метров, а также беге на 1, 2 и 3 километра, метании гранаты на точность и беге на 3 километра.
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