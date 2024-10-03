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Московская пивоваренная компания оспорила запрет на халяльные энергетики

Московская пивоваренная компания оспорила запрет на халяльные энергетики

Московская пивоваренная компания (МПК) подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы запретить использование маркировки "халяль" для энергетиков.

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