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Регионы России

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Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4 с поддержкой Wi-Fi 6 и удалённым управлением

Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4 с поддержкой Wi-Fi 6 и удалённым управлением

Размеры устройства составляют 52 × 41 × 57,6 мм. Розетка оснащена обновлёнными контактами, что позволяет использовать её с различными удлинителями и сетевыми фильтрами.

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