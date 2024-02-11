Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурцев
    Это то о чем написал в своем коменте выше.«Увеличить средне...
  • Владимир Бурцев
    Поддержите проект- не дайте загубить!- дети это наше бедующее!«Увеличить средне...
  • Владимир Бурцев
    Обеспечьте материально семью деньгами и пусть подпишут контракт, что семья обязуются родить 4-5 детей. Никакой женщин...«Увеличить средне...

Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/ Sergei Chuzavkov Поговорив о том, что нынешнее государство Россия должно предложить русским Украины, чтобы победить не только в войне (хотя и в войне тоже), сложно не задаться другим вопросом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх